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Халеп примет участие в Кубке Кремля

14:10
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Румынская теннисистка Симона Халеп примет участие в Кубке Кремля.

«Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне, и Кубок Кремля — отличный турнир для добавления в свой календарь. Я была близка к тому, чтобы снова сыграть в турнире в последние пару лет, поэтому очень рада приехать в этом году и выступить перед российскими болельщиками», — приводит слова Халеп пресс-служба турнира.

В списке участниц также россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, испанка Гарбинье Мугуруса, швейцарка Белинда Бенчич, представительница Греции Мария Саккари, немка Ангелик Кербер, Елена Рыбакина из Казахстана и др.

Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября.

Дополнительная информация:

https://kremlincup.ru/news/746/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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