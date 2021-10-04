Халеп примет участие в Кубке Кремля
Румынская теннисистка Симона Халеп примет участие в Кубке Кремля.
«Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне, и Кубок Кремля — отличный турнир для добавления в свой календарь. Я была близка к тому, чтобы снова сыграть в турнире в последние пару лет, поэтому очень рада приехать в этом году и выступить перед российскими болельщиками», — приводит слова Халеп пресс-служба турнира.
В списке участниц также россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, испанка Гарбинье Мугуруса, швейцарка Белинда Бенчич, представительница Греции Мария Саккари, немка Ангелик Кербер, Елена Рыбакина из Казахстана и др.
Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября.
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