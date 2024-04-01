Возняцки отдала сопернице один гейм в первом круге турнира в Чарльстоне
Датчанка Каролин Возняцки победила американку Маккартни Кесслер в первом круге грунтового турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (США) — 6:0, 6:1.
Матч длился 1 час 3 минуты.
Во втором круге Возняцки сыграет с украинкой Ангелиной Калининой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Возняцки (Дания, WC) — Маккартни Кесслер (США, Q) — 6:0, 6:1
Виктория Томова (Болгария) — Майар Шериф (Египет) — 6:4, 3:6, 6:2
Магда Линетт (Польша) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 6:4
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