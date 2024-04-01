Александрова восхитилась легендой тенниса Сереной Уильямс

Вторая ракетка России Екатерина Александрова в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказала о своем отношении к легендарной американке Серене Уильямс, с которой провела один матч в 1/8 финала турнира в Канаде в 2019 году (поединок завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Серены), а также о своем круге общения среди теннисисток.

— С кем ближе всего общаетесь в туре?

— С Александрой Соснович и Яной Сизиковой. В принципе со всеми пытаюсь общаться более-менее нормально.

— Кто был вашим кумиром в детстве и на кого пытаетесь ориентироваться сейчас?

— В детстве — сестры Уильямс, особенно Серена. Всегда нравилось, как она играет: очень агрессивно, всегда в атаке. Помню, маленькой я всегда хотела играть так, как она. Сейчас, когда играешь на высоком уровне, таких кумиров уже нет, но, наверное, так и осталось. Так что Серена, пусть она уже и закончила карьеру.

— Когда-нибудь общались с ней лично?

— Один раз с ней играла, и для меня это был памятный матч. Сыграть против кумира детства было для меня особое событие. Мы с ней не общались, но тот день и матч запомнились.

— Вы выиграли?

— Нет.

На данный момент 29-летняя Александрова занимает 15-е место в рейтинге WTA, имея в своем активе 2650 набранных очков.

Ранее теннисистка рассказала о своей готовности выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.