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Сегодня, 02:20

Кудерметова встретится с Роджерс во втором круге турнира в Чарльстоне

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Шелби Роджерс в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла соотечественницу Клэр Лью со счетом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 31-летней американки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Роджерс встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Шелби Роджерс (США, WC) — Клер Лю (США, Q) — 6:1, 6:1

Вероника Кудерметова
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