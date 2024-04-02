Кудерметова встретится с Роджерс во втором круге турнира в Чарльстоне
Американская теннисистка Шелби Роджерс в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла соотечественницу Клэр Лью со счетом 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 31-летней американки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге Роджерс встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Шелби Роджерс (США, WC) — Клер Лю (США, Q) — 6:1, 6:1
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