Караоке-вечеринка от Мугурусы. Как вам?
10:51
Экс-первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса отметила 26 день рождения. В честь этого события Outside the Ball поделился в Twitter видео с импровизированной караоке-вечеринки с участием теннисистки.
Мугуруса также является победительницей Уимблдона-2017 и Открытого чемпионата Франции-2016, победительницей 12 турниров WTA (из них семи — в одиночном разряде). В начале октября теннисистка снялась с турниров в Тяньцзине и Москве и завершила сезон
It's a karaoke party with @WTA star Garbine Muguruza ??— Outside the Ball (@outside_theball) October 8, 2019
Happy Birthday, @GarbiMuguruza ??? pic.twitter.com/dskZ3nOBAS