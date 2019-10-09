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Караоке-вечеринка от Мугурусы. Как вам?

10:51
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Экс-первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса отметила 26 день рождения. В честь этого события Outside the Ball поделился в Twitter видео с импровизированной караоке-вечеринки с участием теннисистки.

Мугуруса также является победительницей Уимблдона-2017 и Открытого чемпионата Франции-2016, победительницей 12 турниров WTA (из них семи — в одиночном разряде). В начале октября теннисистка снялась с турниров в Тяньцзине и Москве и завершила сезон

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