Калинская вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в четвертьфинале турнира в Мексике. В двух сетах она переиграла Камилу Осорио из Колумбии — 6:4, 6:1.
В полуфинале Калинская встретится с победителем матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Слоан Стивенс (США).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Akron Zapopan
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анна Калинская (Россия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:4, 6:1
Ван Цян (Китай) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:3
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