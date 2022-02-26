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Сегодня, 03:25

Калинская вышла в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в четвертьфинале турнира в Мексике. В двух сетах она переиграла Камилу Осорио из Колумбии — 6:4, 6:1.

В полуфинале Калинская встретится с победителем матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Слоан Стивенс (США).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Калинская (Россия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:4, 6:1

Ван Цян (Китай) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:3

Теннис
Анна Калинская
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