Калинская в полуфинале турнира в Гвадалахаре встретится со Стивенс
Американская теннисистка Слоан Стивенс в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре обыграла австралийку Дарью Сэвилл со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. Американка сделала не сделала ни одного эйса и совершила 3 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.
В полуфинале Стивенс встретится с россиянкой Анной Калинской.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Akron Zapopan
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Слоан Стивенс (США, 6) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2
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