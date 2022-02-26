Калинская в полуфинале турнира в Гвадалахаре встретится со Стивенс

Американская теннисистка Слоан Стивенс в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре обыграла австралийку Дарью Сэвилл со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. Американка сделала не сделала ни одного эйса и совершила 3 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале Стивенс встретится с россиянкой Анной Калинской.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Слоан Стивенс (США, 6) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:2