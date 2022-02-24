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Сегодня, 03:22

Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу во втором круге турнира в Мексике. В трех сетах она переиграла китаянку Ван Синьюй — 6:4, 0:6, 6:4.

В четвертьфинале россиянка сыграет с победителем матча Камила Осорио (Колумбия) — Хэйли Баптист (США).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Akron Zapopan

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:4, 0:6, 6:4


Следующий соперник
Камила Осорио (Колумбия, 4) — Хэйли Баптист (США, Q)

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