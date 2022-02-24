Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу во втором круге турнира в Мексике. В трех сетах она переиграла китаянку Ван Синьюй — 6:4, 0:6, 6:4.
В четвертьфинале россиянка сыграет с победителем матча Камила Осорио (Колумбия) — Хэйли Баптист (США).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Akron Zapopan
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:4, 0:6, 6:4
Следующий соперник
Камила Осорио (Колумбия, 4) — Хэйли Баптист (США, Q)
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