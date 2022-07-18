Селехметьева проиграла японке Дои в первом круге турнира в Гамбурге

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Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла японке Микаси Дои в первом круге турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 2 часа и закончилась со счетом 6:7 (10:12), 0:6.

В следующем круге Дои сыграет с победителем в игре Тамара Корпач (Германия) — Андреа Петкович (Германия, 8).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мисаки Дои (Япония) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 7:6 (12:10), 6:0