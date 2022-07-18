Селехметьева проиграла японке Дои в первом круге турнира в Гамбурге
Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла японке Микаси Дои в первом круге турнира в Гамбурге (Германия).
Игра длилась 2 часа и закончилась со счетом 6:7 (10:12), 0:6.
В следующем круге Дои сыграет с победителем в игре Тамара Корпач (Германия) — Андреа Петкович (Германия, 8).
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg European Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мисаки Дои (Япония) — Оксана Селехметьева (Россия, Q) — 7:6 (12:10), 6:0
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