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20 марта, 00:51

Калинская сыграет с Ван Сиюй на турнире в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Китайская теннисистка Ван Сиюй вышла во второй круг турнира в Майами. В двух сетах она переиграла Анну Шмидлову из Словакии — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. На счету китаянки 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 10). Ее соперница допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей китаянки будет россиянка Анна Калинская.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Сиюй (Китай) — Анна Шмидлова (Словакия, Q) — 6:1, 6:3

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Лючия Бронцетти (Италия) — 3:6, 6:3, 6:4

Бренда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Мария Карле (Аргентина, Q) — 6:3, 6:3

Теннис
Анна Калинская
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