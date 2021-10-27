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Самсонова обыграла Большову во втором раунде турнира в Курмайере

22:30
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В матче второго раунда турнира в Курмайере (Италия) российская теннисистка Людмила Самсонова победила испанку Алену Большову (6:3, 6:3).

Матч продолжался один час и 14 минут. Следующей соперницей Самсоновой станет ее соотечественница Анна Калинская.

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 3) — Алена Большова (Испания, Q) — 6:3, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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