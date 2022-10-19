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19 октября, 23:50

Калинская победила Мертенс на турнире в Мексике, проиграв один сет со счетом 0:6

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).

Во втором круге россиянка обыграла бельгийку Элисе Мертенс в трех сетах — 6:4, 0:6, 7:5.

В третьем круге турнира Калинская встретится с другой представительницей России — Дарьей Касаткиной.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 0:6, 7:5

Теннис
Анна Калинская
Дарья Касаткина
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