Калинская победила Мертенс на турнире в Мексике, проиграв один сет со счетом 0:6
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).
Во втором круге россиянка обыграла бельгийку Элисе Мертенс в трех сетах — 6:4, 0:6, 7:5.
В третьем круге турнира Калинская встретится с другой представительницей России — Дарьей Касаткиной.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 0:6, 7:5
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