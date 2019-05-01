Российская теннисистка Анна Калинская в паре с Викторией Кузьмовой из Словакии вышли в четвертьфинал турнира в Праге.
В первом круге они обыграли польский дуэт Алисия Росольска/Ига Свентек – 7:5, 6:7 (6:8), 13:11. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
В четвертьфинале Калинская/Кузьмова сыграют с парой Мию Като/Сторм Сандерс (Япония/Австралия).
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) – Алисия Росольска/Ига Свентек (Польша) – 7:5, 6:7 (6:8), 13:11