Российская теннисистка Анна Калинская в паре с Викторией Кузьмовой из Словакии вышли в четвертьфинал турнира в Праге.

В первом круге они обыграли польский дуэт Алисия Росольска/Ига Свентек – 7:5, 6:7 (6:8), 13:11. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

В четвертьфинале Калинская/Кузьмова сыграют с парой Мию Като/Сторм Сандерс (Япония/Австралия).

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) – Алисия Росольска/Ига Свентек (Польша) – 7:5, 6:7 (6:8), 13:11