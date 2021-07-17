Калинина вышла в финал турнира в Будапеште благодаря отказу Коллинз
21:11
Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира WTA в Будапеште (Венгрия).
При счете 7:6, 4:1 в пользу украинки ее соперница Дэниэлл Коллинз снялась из-за травмы.
В финале Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ангелина Калинина (Украина) — Дэниэлл Коллинз (США, 2) — 7:6 (7:5), 4:1 отказ 2-го игрока
Читайте также
«Буду, как Хабиб, smash делать». Ислам Махачев отжимается на двух пальцах и не проигрывает раунды с 2016-го
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю