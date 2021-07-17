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Калинина вышла в финал турнира в Будапеште благодаря отказу Коллинз

21:11

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира WTA в Будапеште (Венгрия).

При счете 7:6, 4:1 в пользу украинки ее соперница Дэниэлл Коллинз снялась из-за травмы.

В финале Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) — Дэниэлл Коллинз (США, 2) — 7:6 (7:5), 4:1 отказ 2-го игрока

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Евгений Петров все материалы автора

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