Иванович хотела бы переиграть финал Australian Open-2008 против Шараповой

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович рассказала, какой матч хотела бы переиграть. Это финал Australian Open-2008 против россиянки Марии Шараповой.

— Финал Australian Open-2008 с Шараповой, — цитирует Иванович Eurosport. — В первом сете была очень плотная борьба. При счете 4:4 и 30-30 на ее подаче у меня был простой мяч — Маша была у линии, я подумала: «Знаете, что? Сделаю дропшот». И я проиграла очко, попала в сетку. Проиграла очко, взбесилась, Маша выиграла сет 7:5. Я уже не смогла играть нормально — обычно ты упускаешь очко и забываешь о нем, продолжаешь матч, а я не могла выбросить тот момент из головы. В итоге проиграла 5:7, 3:6. Было обидно, я чувствовала себя настолько заряженной и готовой к финалу — отлично играла весь турнир.