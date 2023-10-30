Итоговый турнир WTA стартовал в Канкуне (Мексика) 29 октября и завершится 5 ноября. На хардовом покрытии сыграют восемь лучших теннисисток этого года. Их разделили на две группы: «Бакалар» и «Четумаль» в одиночном разряде, «Махауаль» и «Майя Каан» в парном.

Состав групп итогового турнира WTA

Одиночный разряд

В Мексику приехали практически все теннисистки из топ-8. Одними из первых в сентябре квалифицировались четыре лучших спортсменок мира: Арина Соболенко, Ига Свентек, Кори Гауфф и Елена Рыбакина. В октябре к ним присоединились Джессика Пегула, Онс Жабер, Маркета Вондроушова и Каролина Мухова. Восьмая ракетка мира выбыла из-за травмы, ее заменит Мария Саккари.

Группа «Бакалар»

Арина Соболенко (Белоруссия);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Джессика Пегула (США);

Мария Саккари (Греция).

Группа «Четумаль»

Ига Швентек (Польша);

Кори Гауфф (США);

Онс Жабер (Тунис);

Маркета Вондроушова (Чехия).

Парный разряд

В парном турнире примет участие 39-летняя россиянка Вера Звонарева. Она будет играть в паре с Лаурой Зигемунд. Их соперницами стали Кори Гауфф и Джессика Пегулой, Сторм Хантер и Элизе Мертенс, Сюко Аояма и Эной Шибахара, Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой, Дезире Кравчик и Деми Схюрс, Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф, Николь Мелихар-Мартинес и Эллен Перес.

Группа «Махауаль»

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд (Россия/Германия);

Кори Гауфф и Джессика Пегула (США);

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (Чехия);

Габриэла Домбровски и Эрин Рутлайфф (Канада).

Группа «Майя Каан»

Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия);

Шуко Аояма и Эна Сибахара (Япония);

Деми Схюрс и Дезира Кравчик (Нидерланды/США);

Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия).

В квартетах пройдут матчи по круговой системе. Победительница каждой группы выйдет в полуфинал, где встретится с теннисисткой, которая заняла второе место в другом квартете. Лучшие на данной стадии сыграют в финале. Аналогичный формат и в парном разряде.

Матчи группового этапа пройдут с воскресенья по пятницу (по два в день), полуфиналы состоятся 4 ноября, а финал запланирован на 5 ноября.

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