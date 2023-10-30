Итоговый турнир WTA — все участницы: состав групп и даты проведения
Итоговый турнир WTA стартовал в Канкуне (Мексика) 29 октября и завершится 5 ноября. На хардовом покрытии сыграют восемь лучших теннисисток этого года. Их разделили на две группы: «Бакалар» и «Четумаль» в одиночном разряде, «Махауаль» и «Майя Каан» в парном.
Состав групп итогового турнира WTA
Одиночный разряд
В Мексику приехали практически все теннисистки из топ-8. Одними из первых в сентябре квалифицировались четыре лучших спортсменок мира: Арина Соболенко, Ига Свентек, Кори Гауфф и Елена Рыбакина. В октябре к ним присоединились Джессика Пегула, Онс Жабер, Маркета Вондроушова и Каролина Мухова. Восьмая ракетка мира выбыла из-за травмы, ее заменит Мария Саккари.
Группа «Бакалар»
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Арина Соболенко (Белоруссия);
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Елена Рыбакина (Казахстан);
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Джессика Пегула (США);
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Мария Саккари (Греция).
Группа «Четумаль»
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Ига Швентек (Польша);
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Кори Гауфф (США);
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Онс Жабер (Тунис);
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Маркета Вондроушова (Чехия).
Парный разряд
В парном турнире примет участие 39-летняя россиянка Вера Звонарева. Она будет играть в паре с Лаурой Зигемунд. Их соперницами стали Кори Гауфф и Джессика Пегулой, Сторм Хантер и Элизе Мертенс, Сюко Аояма и Эной Шибахара, Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой, Дезире Кравчик и Деми Схюрс, Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф, Николь Мелихар-Мартинес и Эллен Перес.
Группа «Махауаль»
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Вера Звонарева и Лаура Зигемунд (Россия/Германия);
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Кори Гауфф и Джессика Пегула (США);
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Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (Чехия);
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Габриэла Домбровски и Эрин Рутлайфф (Канада).
Группа «Майя Каан»
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Сторм Хантер и Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия);
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Шуко Аояма и Эна Сибахара (Япония);
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Деми Схюрс и Дезира Кравчик (Нидерланды/США);
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Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия).
В квартетах пройдут матчи по круговой системе. Победительница каждой группы выйдет в полуфинал, где встретится с теннисисткой, которая заняла второе место в другом квартете. Лучшие на данной стадии сыграют в финале. Аналогичный формат и в парном разряде.
Матчи группового этапа пройдут с воскресенья по пятницу (по два в день), полуфиналы состоятся 4 ноября, а финал запланирован на 5 ноября.
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