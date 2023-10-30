Соболенко — о встрече с Бекхэмом: «Просто безумие. Я только закончила смотреть сериал о нем на Netflix»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от встречи с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом в Майами.

«Это было удивительно. Дэвид — такой замечательный парень. Было очень приятно с ним поговорить. Довольно забавно — я буквально только что закончила смотреть сериал о Бекхэме на Netflix, а на следующий день встречаюсь с ним. Просто безумие. Я сказала ему: «Я только что посмотрела ваше шоу». Это было потрясающе. У нас с ним сложился приятный диалог», — приводит Sportskeeda слова Соболенко.

Будучи футболистом, Бекхэм выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и другие. Вместе с «красными дьяволами» он стал шестикратным чемпионом АПЛ. Сейчас 48-летний англичанин является совладельцем «Интер Майами» из МЛС, за который играет Лионель Месси.

Соболенко является первой ракеткой мира. На ее счету 1 победа в турнире «Большого шлема» в одиночном разряде и 19 побед в турнирах WTA.