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Соболенко — о встрече с Бекхэмом: «Просто безумие. Я только закончила смотреть сериал о нем на Netflix»

Алина Савинова
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Арина Соболенко и Дэвид Бекхэм.
Фото Соцсети

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от встречи с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом в Майами.

«Это было удивительно. Дэвид — такой замечательный парень. Было очень приятно с ним поговорить. Довольно забавно — я буквально только что закончила смотреть сериал о Бекхэме на Netflix, а на следующий день встречаюсь с ним. Просто безумие. Я сказала ему: «Я только что посмотрела ваше шоу». Это было потрясающе. У нас с ним сложился приятный диалог», — приводит Sportskeeda слова Соболенко.

Будучи футболистом, Бекхэм выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и другие. Вместе с «красными дьяволами» он стал шестикратным чемпионом АПЛ. Сейчас 48-летний англичанин является совладельцем «Интер Майами» из МЛС, за который играет Лионель Месси.

Соболенко является первой ракеткой мира. На ее счету 1 победа в турнире «Большого шлема» в одиночном разряде и 19 побед в турнирах WTA.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-just-finished-watching-netflix-show-next-day-i-m-meeting-david-beckham-aryna-sabalenka-crazy-meeting-soccer-legend?key1=newsnowltennis
Дэвид Бекхэм
Теннис
Футбол
Арина Соболенко
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