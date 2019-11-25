Халеп рассказала всю правду о своей помолвке

Румынка Симона Халеп опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором прокомментрировала слухи о своей помолвке.

— Вопреки сообщениям румынских СМИ, хочу опровергнуть, что я помолвлена и назначена дата свадьбы, — написала Халеп. — Хотя я понимаю, что живу в поле зрения общественности, ошибочные слухи о моей личной жизни расстраивают, поэтому хотела заверить своих болельщиков, что эти слухи ложные. Обязательно поделюсь с вами любыми радостными новостями о будущей помолвки.