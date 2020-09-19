Халеп прошла в полуфинал турнира в Риме из-за отказа Путинцевой
14:12
Румынка Симона Халеп вышла в полуфинал турнира WTA в Риме.
В четвертьфинале теннисистка встречалась с Юлией Путинцевой из Казахстана, которая снялась с матча во втором сете.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока
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