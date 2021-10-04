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Касаткина потеряла пять позиций в рейтинге WTA

08:36
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 25-й на 30-ю позицию.

Анастасия Павлюченкова сохранила 13-ю позицию в рейтинге. Вероника Кудерметова осталась на 31-й строчке. Екатерина Александрова опустилась с 32-й на 34-ю позицию.

Эшли Барти из Австралии лидирует в рейтинге. На втором месте Арина Соболенко из Белоруссии. Каролина Плишкова занимает третью позицию.

Рейтинг WTA, 4 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9077,

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5285,

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 4756,

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668,

6 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4595,

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4376,

8 (8). София Кенин (США) — 4190,

9 (10). Мария Саккари (Греция) — 4055,

10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3835...

13 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3255...

30 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 2195,

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045...

34 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1801.

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/rankings/singles

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Екатерина Савостина все материалы автора

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