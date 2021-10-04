Касаткина потеряла пять позиций в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг игроков.
Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 25-й на 30-ю позицию.
Анастасия Павлюченкова сохранила 13-ю позицию в рейтинге. Вероника Кудерметова осталась на 31-й строчке. Екатерина Александрова опустилась с 32-й на 34-ю позицию.
Эшли Барти из Австралии лидирует в рейтинге. На втором месте Арина Соболенко из Белоруссии. Каролина Плишкова занимает третью позицию.
Рейтинг WTA, 4 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9077,
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7115,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5285,
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 4756,
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668,
6 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4595,
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4376,
8 (8). София Кенин (США) — 4190,
9 (10). Мария Саккари (Греция) — 4055,
10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3835...
13 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3255...
30 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 2195,
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045...
34 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1801.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю