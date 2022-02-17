Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:10

Халеп обыграла Жабер и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу Туниса Онс Жабер (6:4, 6:3) в матче 1/4 финала турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и 22 минуты. В полуфинале соперницей Халеп станет латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 6:4, 6:3

Теннис
Симона Халеп
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Мир, который съел Камилу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дубае
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости