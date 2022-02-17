Халеп обыграла Жабер и вышла в полуфинал турнира в Дубае
Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу Туниса Онс Жабер (6:4, 6:3) в матче 1/4 финала турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
Матч продолжался один час и 22 минуты. В полуфинале соперницей Халеп станет латвийская теннисистка Елена Остапенко.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния) — Онс Жабер (Тунис, 8) — 6:4, 6:3
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