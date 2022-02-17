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Сегодня, 21:39

Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс пробились в 1/2 финала турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

В 1/4 финала они обыграли дуэт Дезайри Кравчук/Эллен Перес (США/Австралия) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:7.

В полуфинале им предстоит сыграть с китайской парой Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Дезайри Кравчук/Эллен Перес (США/Австралия) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:7

Вероника Кудерметова
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