Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного турнира в Дубае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс пробились в 1/2 финала турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.
В 1/4 финала они обыграли дуэт Дезайри Кравчук/Эллен Перес (США/Австралия) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:7.
В полуфинале им предстоит сыграть с китайской парой Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Дезайри Кравчук/Эллен Перес (США/Австралия) — 2:6, 7:6 (7:5), 10:7
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