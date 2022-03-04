Дьяченко не смогла завершить четвертьфинальный матч на турнире в Лионе против Чжан Шуай

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла завершить матч 1/4 финала турнира в Лионе против китаянки Чжан Шуай.

Россиянка отказалась от продолжения борьбы, после того как проиграла три стартовых гейма и уступала 0:40 в четвертом по ходу первого сета. Игра завершилась при счете 0:3.

Дьяченко удалось выиграть лишь три розыгрыша на своей подаче в стартовом гейме.

В полуфинале Чжан сыграет с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чжан Шуай (Китай, 8) — Виталия Дьяченко (Россия) — 3:0 отказ 2-го игрока