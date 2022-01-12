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Самсонова обыграла Парризас-Диас и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде

09:18
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Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге российская теннисистка обыграла испанку Нурию Парризас-Диас — 6:2, 6:1.

В четвертьфинале Самсонова сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 6:2, 6:1

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Иван Торопцев все материалы автора
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