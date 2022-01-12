Самсонова обыграла Парризас-Диас и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде
09:18
Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге российская теннисистка обыграла испанку Нурию Парризас-Диас — 6:2, 6:1.
В четвертьфинале Самсонова сыграет с американкой Мэдисон Кис.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 8) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 6:2, 6:1
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