Гауфф повторила достижение Курниковой на Итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф повторила достижение россиянки Анны Курниковой.

18-летняя американка стала самой юной теннисисткой, которая выступит в одиночном и парном разрядах на Итоговом турнире WTA. Столько же было Курниковой на турнире в 1999 году.

Гауфф в одиночном разряде в группе сыграет с Игой Свентек (Польша), Каролин Гарсией (Франция) и Дарьей Касаткиной (Россия). В парном разряде американка будет выступать вместе с соотечественницой Джессикой Пегулой.