Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 03:27

Гауфф повторила достижение Курниковой на Итоговом турнире WTA

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Американская теннисистка Кори Гауфф повторила достижение россиянки Анны Курниковой.

18-летняя американка стала самой юной теннисисткой, которая выступит в одиночном и парном разрядах на Итоговом турнире WTA. Столько же было Курниковой на турнире в 1999 году.

Гауфф в одиночном разряде в группе сыграет с Игой Свентек (Польша), Каролин Гарсией (Франция) и Дарьей Касаткиной (Россия). В парном разряде американка будет выступать вместе с соотечественницой Джессикой Пегулой.

Анна Курникова
Кори Гауфф
2
0
Читайте также
«Зенит» побил «вечный» рекорд «Спартака». Лучший результат Семака. Итоги первого круга РПЛ
Побег из Парижа: удивительная история чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского
Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории на время отпуска
Чешский профессор назвал фактором процветания страны дешевую энергию из России
Безсонов заявил, что хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ DELTA
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина уступила Свентек в группе Итогового турнира WTA
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости