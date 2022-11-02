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Сегодня, 02:35

Касаткина уступила Свентек в группе Итогового турнира WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Jimmie 48

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче группового этапа Итогового турнира WTA уступила первой ракетке мира Иге Свентек из Польши со счетом 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 25-летней россиянки один эйс, одна ошибка на второй подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 21-летней польки одна подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем матче Касаткина встретится с француженкой Каролин Гарсией, Свентек сыграет с американкой Кори Гауфф.

Дарья Касаткина
Ига Свентек
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