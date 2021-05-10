Гауфф и Кудерметова разгромили Бранкаччо и Бронцетти на турнире в Риме
18:19
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Кори Гауфф пробились во второй раунд турнира WTA в Риме (Италия) в парном разряде. В первом раунде они победили итальянский дуэт Нурия Бранкаччо/Лючия Бронцетти — 6:0, 6:0.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Кори Гауфф/Вероника Кудерметова (США/Россия) — Нурия Бранкаччо/Лючия Бронцетти (Италия, WC) — 6:0, 6:0
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