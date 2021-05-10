Гауфф и Кудерметова разгромили Бранкаччо и Бронцетти на турнире в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Кори Гауфф пробились во второй раунд турнира WTA в Риме (Италия) в парном разряде. В первом раунде они победили итальянский дуэт Нурия Бранкаччо/Лючия Бронцетти — 6:0, 6:0.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Кори Гауфф/Вероника Кудерметова (США/Россия) — Нурия Бранкаччо/Лючия Бронцетти (Италия, WC) — 6:0, 6:0