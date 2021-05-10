Звонарева вышла во второй круг турнира в Риме

Россиянка Вера Звонорева вышла во второй круг теннисного турнира в Риме. На старте соревнований она в двух сетах переиграла американку Кристину Макхэйл.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия, Q) — Кристина Макхэйл (США, Q) — 6:3, 6:0

Мария Саккари (Греция, 17) — Полона Херцог (Словения, Q) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2