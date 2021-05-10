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Касаткина уступила Пегуле в первом раунде турнира в Риме

17:26
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Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла россиянку Дарью Касаткину (7:5, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Риме (Италия).

Матч продолжался один час и 37 минут. В следующем раунде соперницей Пегулы станет японка Наоми Осака.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:3

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