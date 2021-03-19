Гаспарян победила Александрову и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
14:30
Россиянка Маргарита Гаспарян вышла в полуфинал женского теннисного турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале она в двух сетах переиграла соотечественницу Екатерину Александрову — 6:2, 7:5.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 1) — 6:2, 7:5
6
Зачет
vs
1
Офсайд
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