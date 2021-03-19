Теннис
WTA
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Рейтинг
Новости   //    Теннис   //    WTA

Гаспарян победила Александрову и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

14:30
Теги:

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла в полуфинал женского теннисного турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале она в двух сетах переиграла соотечественницу Екатерину Александрову — 6:2, 7:5.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 1) — 6:2, 7:5

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...