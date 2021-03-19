Гаспарян победила Александрову и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Маргарита Гаспарян вышла в полуфинал женского теннисного турнира в Санкт-Петербурге. В четвертьфинале она в двух сетах переиграла соотечественницу Екатерину Александрову — 6:2, 7:5.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 1) — 6:2, 7:5