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Гарсия уступила Ван Яфань во втором раунде турнира Тяньцзине

10:26
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Китаянка Ван Яфань обыграла француженку Каролин Гарсию (6:4, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай).

Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде соперницей китайской теннисистки станет шведка Ребекка Петерсон.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Яфань (Китай) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 6:4, 6:2

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