Гарсия уступила Ван Яфань во втором раунде турнира Тяньцзине
10:26
Китаянка Ван Яфань обыграла француженку Каролин Гарсию (6:4, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай).
Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде соперницей китайской теннисистки станет шведка Ребекка Петерсон.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ван Яфань (Китай) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 6:4, 6:2
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