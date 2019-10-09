Гарсия уступила Ван Яфань во втором раунде турнира Тяньцзине

Китаянка Ван Яфань обыграла француженку Каролин Гарсию (6:4, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай).

Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде соперницей китайской теннисистки станет шведка Ребекка Петерсон.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Яфань (Китай) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 6:4, 6:2