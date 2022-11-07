Гарсия обыграла Саккари и вышла в финал Итогового турнира WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия в полуфинале Итогового турнира WTA обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 29-летней француженки 6 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. У 27-летней гречанки одна ошибка на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт из 3.

В финале Гарсия сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Белоруссия).