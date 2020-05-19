«Гарна дивчина». Эффектная фотосессия Ястремской в коротком платье

Украинка Даяна Ястремская опубликовала новые фотографии в своем Instagram. Она приняла участие в фотосессии в коротком платье

— Мы живем лишь для того, чтобы познавать красоту. Все прочее — ожидание, — написала Ястремская.

— Гарна дивчина, — отметил один из пользователей.

За время карантина из-за коронавируса Ястремская записала песню и сняла мультфильм о пандемии с собой в главной роли. Она занимает 25-е место в рейтинге WTA.