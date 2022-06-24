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Сегодня, 18:53

Гарсия встретится с Андрееску в финале турнира в Бад-Хомбурге

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Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла соотечественницу Ализе Корне в полуфинале турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия) — 7:6 (11:9), 3:6, 7:5.

В финале Гарсия сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая прошла в следующую стадию турнира на отказе румынки Симоны Халеп.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролин Гарсия (Франция) — Ализе Корне (Франция, 9) — 7:6 (11:9), 3:6, 7:5

Теннис
Бьянка Андрееску
Каролин Гарсия
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