Гарсия встретится с Андрееску в финале турнира в Бад-Хомбурге
Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла соотечественницу Ализе Корне в полуфинале турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия) — 7:6 (11:9), 3:6, 7:5.
В финале Гарсия сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску, которая прошла в следующую стадию турнира на отказе румынки Симоны Халеп.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролин Гарсия (Франция) — Ализе Корне (Франция, 9) — 7:6 (11:9), 3:6, 7:5
Новости