В Госдуме отреагировали на отстранение российских теннисисток от турнира ITF в Латвии

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что латвийский теннисный союз отстранил российских и белорусских теннисисток от турнира ITF в Лиепае.

«Получит ли эта практика отстранений в теннисе продолжение? Тут все зависит от страны. Вообще МОК и всем спортивным организациям надо задуматься об этом, потому что получается, что это все может превратиться вообще во все что угодно. Сегодня Россия, завтра еще что-то: это мы любим, это мы не любим. Все ж закончится когда-то, а Латвия или Литва может сказать: «Знаете, а мы Россию вообще никогда не любили, поэтому мы никогда не будем пускать к нам спортсменов из России». Это вопрос открытия ящика Пандоры. Мы можем ожидать и такой реакции в будущем, поэтому лучше не допускать таких ситуаций и сейчас. Теннисистки все-таки старались быть более нейтральными», — сказала Журова.

По словам журналиста Янника Шнайдера, организаторы турнира разослали российским и белорусским теннисистами письма, в которых попросили их сняться с соревнований. При этом в письме не говорится, будут ли их снимать в обязательном порядке.