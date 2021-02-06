Финал одного из турниров в Мельбурне отменен

Финал турнира в австралийском Мельбурне (Grampians Trophy) отменен из-за старта Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), информирует 6 февраля пресс-служба WTA. Вышедшие в финал теннисистки получат очки и призовые деньги как финалисты.

Полуфиналы пройдут в воскресенье. В них сыграют гречанка Мария Саккари против эстонки Анетт Контавейт, а также американка Дженнифер Брэди против соотечественницы Энн Ли.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса и внеплановых карантинов календарь ATP и WTA пришлось изменить. Для прошедших через двухнедельный карантин теннисистов организовали несколько турниров в Мельбурне. Открытый чемпионат Австралии был перенесен и пройдет с 8 по 21 февраля.