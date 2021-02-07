Барти обыграла Мугурусу и стала победительницей турнира в Мельбурне
05:54
Австралийская теннисистка Эшли Барти в финале турнира в Мельбурне обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Первая ракетка мира сделала 11 эйсов и совершила 3 двойные ошибки. Испанка дважды подала навылет и трижды ошиблась на второй подаче.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Yarra Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — 7:6 (7:3), 6:4
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