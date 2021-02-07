Барти обыграла Мугурусу и стала победительницей турнира в Мельбурне

Австралийская теннисистка Эшли Барти в финале турнира в Мельбурне обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Первая ракетка мира сделала 11 эйсов и совершила 3 двойные ошибки. Испанка дважды подала навылет и трижды ошиблась на второй подаче.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — 7:6 (7:3), 6:4