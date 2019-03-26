Федерер вышел в четвертый круг турнира в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в третьем круге турнира WTA в Майами обыграл серба Филипа Краиновича - 7:5, 6:3.

Также в следующий раунд вышли Кевин Андерсон из ЮАР и австралиец Джордан Томпсон.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Филип Краинович (Сербия) - 7:5, 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Жоау Соуза (Португалия) - 6:4, 7:6 (8:6)

Джордан Томпсон (Австралия) - Григор Димитров (Болгария, 24) - 7:5, 7:5