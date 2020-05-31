Элина Свитолина: «Упорная работа и боевой дух у меня от украинской ментальности»

Элина Свитолина рассказала о жизни на карантине. Из-за пандемии коронавируса сезон прерван до июля.

— Было много времени, чтобы заняться тем, на что времени не хватает обычно, — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины». — Так что, было здорово получить перерыв, но и по теннису я тоже скучала.

В этот период я смотрела обзоры ярких моментов, которые были в соцсетях. И я поняла, что скучаю по тому человеку, который объявляет твое имя перед выходом на корт. Это всегда один и тот же человек. Это тот момент, когда ты оставляешь свою команду и концентрируешься на предстоящем матче

— Чему научились из французской культуры?

— Быть более расслабленной, это есть в их менталитете. Гаэль воспринимает все гораздо легче. А вот упорная работа, иногда даже слишком упорная, боевой дух — это у меня от украинской ментальности.