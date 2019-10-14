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Элина Свитолина: «Москва расцвела с тех пор, как я тут была в последний раз»

15:05
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Украинская теннисистка, четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о том, как изменилась Москва за три года, что она не приезжала на «ВТБ Кубок Кремля».

— Я только приехала вчера ночью, пока мало впечатлений, но смотрится все очень хорошо. Локация турнира в этом году хорошая, тут много места, это очень важно для игроков. Тут же и мужчины тоже играют, так что хорошо, что много места. По Москве, если честно, я мало успела погулять как турист. Больше была на теннисе, чем гуляла по городу. Но по сравнению с тем, что я увидела, когда в последний раз приезжала, сейчас расцвел город, — сказала она. (Михаил Потапов)

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