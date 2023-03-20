Елена Рыбакина рассказала о главной цели в спорте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своей главной цели в спорте.

«Думаю, что самая большая цель — это, конечно, стать первой ракеткой мира. Впереди еще долгий путь. Так что это своего рода конечная цель, я бы сказала так. На данный момент я занимаю седьмое место, но вы знаете, как быстро меняется рейтинг. Поэтому мне нужно всегда сосредоточиваться на следующем турнире, на котором я выступаю. Да, я просто стараюсь не думать так сильно о рейтинге, особенно сейчас, когда до него еще далеко (улыбается)», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В финале турнира WTA серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе победительница «Уимблдона» — 2022 обыграла белоруску Арину Соболенко.

Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году.