Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:51

Грачева поднялась на 8 позиций в рейтинге Чемпионской гонки

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева поднялась на 8 позиций в рейтинге Чемпионской гонки WTA и теперь занимает 20-е место.

Самсонова потеряла 4 позиции и занимает 21-е место, Кудерметова осталась на 16-й строчке.

Лидирует по-прежнему Арина Соболенко (Белоруссия), второе место занимает Елена Рыбакина (Казахстан), третье — Ига Свентек (Польша).

Рейтинг Чемпионской гонки WTA

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3310

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2561

3. Ига Свентек (Польша) — 1810

4. Джессика Пегула (США) — 1515

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1420

6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1371

7. Коко Гауфф (США) — 1185

8. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1051

9. Каролин Гарсия (Франция) — 991

10 (9) Магда Линетт (Польша) — 937

16. Вероника Кудерметова (Россия) — 706

21 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 547

23 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 537

24 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 531

20 (28). Варвара Грачева (Россия) — 558

56 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 252

60 (58) Анна Блинкова (Россия) — 235

66 (62) Анна Калинская (Россия) — 218.

Анастасия Потапова
Анна Блинкова
Анна Калинская
Арина Соболенко
Белинда Бенчич
Варвара Грачева
Вероника Кудерметова
Виктория Азаренко
Дарья Касаткина
Джессика Пегула
Екатерина Александрова
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Каролин Гарсия
Людмила Самсонова
0
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грачева поднялась на 12 строчек в рейтинге WTA
Новости
RSS RSS
Все новости