Павлюченкова проиграла 61-й ракетке мира во втором круге турнира в Чехии
19:29
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в следующий раунд турнира WTA в Остраве.
Во втором круге она проиграла 61-й ракетке мира Терезе Мартинцовой из Чехии со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.
В следующем раунде Мартинцова встретится с Марией Саккари из Греции.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)
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