Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Павлюченкова проиграла 61-й ракетке мира во втором круге турнира в Чехии

19:29
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Теги:

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в следующий раунд турнира WTA в Остраве.

Во втором круге она проиграла 61-й ракетке мира Терезе Мартинцовой из Чехии со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

В следующем раунде Мартинцова встретится с Марией Саккари из Греции.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекодсменом
«Даже Дзюба не подрочит». Видео презентации Матч ТВ попало в сеть
Трусова не нашла триксель и снялась с Кубка России. Туктамышева не справилась с головой
Герой доклада о русском допинге задержан с наркотиками. Ему грозит три года тюрьмы
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
3
Офсайд