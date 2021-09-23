Павлюченкова проиграла 61-й ракетке мира во втором круге турнира в Чехии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в следующий раунд турнира WTA в Остраве.

Во втором круге она проиграла 61-й ракетке мира Терезе Мартинцовой из Чехии со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

В следующем раунде Мартинцова встретится с Марией Саккари из Греции.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 5) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)