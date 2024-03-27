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27 марта, 23:00

Екатерина Александрова — Джессика Пегула: смотреть трансляцию матча в Майами

Матч 1/4 финала турнира в Майами Александрова — Пегула начнется 28 марта после 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами встретится с американкой Джессикой Пегулой. Встреча между 16-й и пятой ракетками мира начнется не ранее 2.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. Бесплатно видеотрансляция матча Александрова Пегула будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотерть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.

В четвертом круге Пегула одержала победу над соотечественницей Эммой Наварро — 7:6, 6:3. Александрова в четвертом круге одержала победу над Игой Свентек в двух сетах — 6:4, 6:2.

Это будет вторая очная встреча соперниц, первая игра между Александровой и Пегулой состоялась в 2021-го году. Тогда сильнее оказалась представительница США.

Теннис
Джессика Пегула
Екатерина Александрова
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