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27 марта, 21:32

Коллинз победила Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Майами

Руслан Минаев
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Американка Даниэль Коллинз победила француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Майами — 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 16 минут.

Ее следующей соперницей станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 5).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниэль Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 23) — 6:3, 6:2

Теннис
Каролин Гарсия
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