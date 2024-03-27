Коллинз победила Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Майами
Американка Даниэль Коллинз победила француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Майами — 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 16 минут.
Ее следующей соперницей станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 5).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниэль Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 23) — 6:3, 6:2
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