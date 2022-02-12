Дзаламидзе и Панова проиграли в полуфинале парного турнира в Санкт-Петербурге
Российские теннисистки Натела Дзадамидзе и Александра Панова не смогли выйти в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде.
В полуфинале их победила пара Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия). Счет матча — 7:5, 6:4.
В финале Росольска и Рутлайфф сыграют с парой Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Россия) — 7:5, 6:4
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