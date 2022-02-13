Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:07

Калинская и Макнелли выиграли парный разряд турнира в Санкт-Петербурге

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянка Анна Калинская и американка Кэтрин Макнелли в трех сетах ?одолели Алисию Росольску из Польши и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии в финале парного турнира в Санкт-Петербурге.

За 1 час 41 минуту матча Анна и Кэти выполнили два эйса и обошлись без двойных ошибок, а также сделали пять брейков.

Титул стал для Калинской третьим в парной карьере, а для Макнейли — пятым.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — 6:3, 6:7 (5:7), 10:4

Анна Калинская
0
Читайте также
Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты
Давайте радоваться за Устюгова! Он проиграл главный свой старт восьмилетия, чтобы выиграть гонку всей жизни в Пекине-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзаламидзе и Панова проиграли в полуфинале парного турнира в Санкт-Петербурге
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости