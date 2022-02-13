Калинская и Макнелли выиграли парный разряд турнира в Санкт-Петербурге
Россиянка Анна Калинская и американка Кэтрин Макнелли в трех сетах ?одолели Алисию Росольску из Польши и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии в финале парного турнира в Санкт-Петербурге.
За 1 час 41 минуту матча Анна и Кэти выполнили два эйса и обошлись без двойных ошибок, а также сделали пять брейков.
Титул стал для Калинской третьим в парной карьере, а для Макнейли — пятым.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — 6:3, 6:7 (5:7), 10:4
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