Калинская и Макнелли выиграли парный разряд турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анна Калинская и американка Кэтрин Макнелли в трех сетах ?одолели Алисию Росольску из Польши и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии в финале парного турнира в Санкт-Петербурге.

За 1 час 41 минуту матча Анна и Кэти выполнили два эйса и обошлись без двойных ошибок, а также сделали пять брейков.

Титул стал для Калинской третьим в парной карьере, а для Макнейли — пятым.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия) — 6:3, 6:7 (5:7), 10:4