Контавейт обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила представительницу Латвии Елену Остапенко (6:3, 6:4) в матче 1/2 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге. Игра продолжалсь один час и 11 минут. В финале эстонка сыграет с представительницей Греции Марией Саккарии. Санкт-Петербург (Россия) Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy Призовой фонд 703 580 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Елена Остапенко (Латвия, 7) — 6:3, 6:4