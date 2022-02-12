Контавейт обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила представительницу Латвии Елену Остапенко (6:3, 6:4) в матче 1/2 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге.
Игра продолжалсь один час и 11 минут. В финале эстонка сыграет с представительницей Греции Марией Саккарии.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Елена Остапенко (Латвия, 7) — 6:3, 6:4
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