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Сегодня, 18:48

Контавейт обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге

Евгений Петров
Корреспондент

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила представительницу Латвии Елену Остапенко (6:3, 6:4) в матче 1/2 финала турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Игра продолжалсь один час и 11 минут. В финале эстонка сыграет с представительницей Греции Марией Саккарии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Елена Остапенко (Латвия, 7) — 6:3, 6:4

Теннис
Елена Остапенко
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Гречанка Саккари вышла в финал турнира в Санкт-Петербурге
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