Радукану прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
Радукану: «Не думаю, что я уже конечный продукт»
09:19
Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке.
«Мне еще нужно время, чтобы освоиться. Я извлекаю уроки из каждого проведенного матча. Не думаю, что я уже конечный продукт», — цитирует Радукану wtatennis.com.
18-летняя Радукану в 1/8 финала турнира в Клуж-Напоке обыграла румынку Ану Богдан со счетом 6:3, 6:4. В четвертьфинале британка встретится с украинкой Мартой Костюк.
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