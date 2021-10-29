Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке.

«Мне еще нужно время, чтобы освоиться. Я извлекаю уроки из каждого проведенного матча. Не думаю, что я уже конечный продукт», — цитирует Радукану wtatennis.com.

18-летняя Радукану в 1/8 финала турнира в Клуж-Напоке обыграла румынку Ану Богдан со счетом 6:3, 6:4. В четвертьфинале британка встретится с украинкой Мартой Костюк.