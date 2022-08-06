Касаткина о победе над Соболенко: «После первого сета думала только о том, что сегодня надо как-то спастись»

12-я ракетка мира Дарья Касаткина рассказала журналистам о победе над 6-й ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (4:6, 7:5, 6:0) в четвертьфинале представительного женского турнира WTA 500 в калифорнийском Сан-Хосе. В полуфинал соревнования в США вышли сразу две россиянки — помимо Касаткиной это Вероника Кудерметова.

— Арина согласилась со мной, что мы сегодня давали друг другу приглашения к победе (смеется), — сказала Касаткина. — Но я довольна тем, что смогла заставить себя полностью сконцентрироваться в концовке второго и начале третьего сетов. После этого матч пошел по моему пути. Попасть в полуфинал такого турнира — уже очень хорошее достижение. Финал — это будет вообще изумительно, не говоря уже о победе. Любой титул очень ценен.

— До этого матча вы трижды подряд проигрывали Соболенко в двух сетах. Думали об этом, когда уступили 4:6 в первом сегодняшнем сете?

— Об этом особо не думала. Было еще на что направить свои мысли. Игра проходила в сложных условиях (игра началась в 11 утра, и жара в Сан-Хосе была под 40 градусов, — Прим. «СЭ»). Плюс я не была удовлетворена тем, как играла в первом сете. Мысли были не об истории взаимоотношений, а только о том, что сегодня надо как-то спастись.

В полуфинале турнира в Сан-Хосе 25-летняя россиянка сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадоса.